На сколько подорожали за год салат «Оливье» и селедка под шубой? Подсчитали в Росстате

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, порция салата «Оливье» на четверых человек в 2021 году обойдется в 416 рублей — это на 15% дороже, чем в 2020-ом. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году.

За год подорожали абсолютно все ингредиенты салатов. Минимальный рост стоимости был у консервированных овощей, горошка и вареной колбасы — на 9%, а также у селедки — на 11%. Картофель вырост в цене почти на 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

Напомним, год назад стоимость продуктов для селедки под шубой составила 169,27 рубля за 1,7 килограмма. Покупка продуктов для «Оливье» обходилась в 386,6 рубля за 2,3 килограмма. Дешевле всего приготовить салаты можно было в Белгородской области и Мордовии.

Ведя подготовку к празднованию Нового года, не забывайте, что в январе «Оливье» и другие блюда ко столу нанесли дополнительную нагрузку на систему водоотведения. Лидерами антирейтинга по случаям сброса нерастворимого мусора в систему канализации стали Адмиралтейский и Василеостровский районы.