Городская больница № 20 в Московском районе прекращает прием пациентов с коронавирусом

Городская больница №20 на улице Гастелло в Московском районе была перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом в апреле 2020 года. Как сообщил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, учреждение вернется к своему основному профилю работы в понедельник, 13 декабря. Здесь снова начнут оказывать помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями.

Согласно информационной справке об эпидемической ситуации в Петербурге, по состоянию на 7 декабря на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 5 956 петербуржцев, за сутки выписаны 74 человека. 581 находится в реанимации, 314 подключены к ИВЛ. Во временном госпитале «Ленэкспо» лечение проходят 128 человек, в пансионате «Заря» — 390. На амбулаторном лечении пребывает 28 371 человек, 27 806 получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 864 тысячи, в Москве — 1 миллион 968 тысяч, в Петербурге — 804 тысячи, в мире — 266 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».