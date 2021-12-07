В Петербург уже везут главную новогоднюю ель. 35-метровую красавицу установят на Дворцовой площади

Вес праздничной ели составляет 10 тонн, а в высоту она 35 метров. Как рассказали в комитете по печати, дерево выбирали по строгим критериям: у новогодней красавицы должен быть ровный ствол, она пушистая и образовывает идеальный конус, пишет «Фонтанка».

Помимо этого, важно было найти дерево недалеко от дороги, чтобы спиливание не сильно повредило соседние растения. Уже ночью елку привезут на Дворцовую площадь.

Для украшения дерева выбрали ретро-стиль, как и в прошлом году. В этот раз приготовили 300 метров серпантина и гирлянд из лампочек и флажков, и еще пять тысяч метров светодиодных гирлянд. Помимо иллюминации в новогоднем убранстве ели добавят игрушек, шаров, домиков, конфет, и, конечно, Щелкунчика. А увенчает ее яркая пятиконечная звезда.

Напомним, 2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Главными точками притяжения в преддверии Нового года станут Дворцовая площадь, где вновь установят живую ель, Манежная площадь с Рождественской ярмаркой и Конюшенная площадь, в центре которой появится открытый каток.