Власти Петербурга прорабатывают возможные ограничения по COVID-19 на Новый год. Но надеются, что их не придется вводить

Вице-губернатор Петербурга — о возможных ограничениях на Новый год, цитата по РИА «Новости»:

Мы принимаем решения о форме работы, об ограничениях на основании эпидобстановки в городе. Поэтому, конечно, ситуация уже последних двух лет вынуждает нас рассматривать несколько вариантов развития событий для того, чтобы быть к ним готовыми. И в рамках 121-го постановления Александр Дмитриевич Беглов дал поручения комитетам внимательно следить и продумывать возможные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Мы видим, что в последнее время петербуржцы прививаются все больше и больше, и это наполняет нас сдержанным оптимизмом по этому поводу. И мы надеемся, что все-таки офлайн-мероприятий будет все больше и больше, но тем не менее у нас есть определенные опасения с ситуацией с коронавирусом, с появлением нового штамма, которые вынуждают нас прорабатывать различные сценарии. Конечно, все будет зависеть, в том числе и от темпов вакцинации и от эпидситуации в городе. Надеюсь, что Новый год мы отметим так, как и запланировали, и не придется ничего вносить.