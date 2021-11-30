Власти Петербурга прорабатывают возможные ограничения по COVID-19 на Новый год. Но надеются, что их не придется вводить

Власти Петербурга начали прорабатывать возможные ограничения по коронавирусу на новогодние праздники. Несмотря на это, они по-прежнему надеются, что вводить дополнительные меры не придется.
Борис Пиотровский
Вице-губернатор Петербурга — о возможных ограничениях на Новый год, цитата по РИА «Новости»:
Мы принимаем решения о форме работы, об ограничениях на основании эпидобстановки в городе. Поэтому, конечно, ситуация уже последних двух лет вынуждает нас рассматривать несколько вариантов развития событий для того, чтобы быть к ним готовыми. И в рамках 121-го постановления Александр Дмитриевич Беглов дал поручения комитетам внимательно следить и продумывать возможные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Мы видим, что в последнее время петербуржцы прививаются все больше и больше, и это наполняет нас сдержанным оптимизмом по этому поводу. И мы надеемся, что все-таки офлайн-мероприятий будет все больше и больше, но тем не менее у нас есть определенные опасения с ситуацией с коронавирусом, с появлением нового штамма, которые вынуждают нас прорабатывать различные сценарии. Конечно, все будет зависеть, в том числе и от темпов вакцинации и от эпидситуации в городе. Надеюсь, что Новый год мы отметим так, как и запланировали, и не придется ничего вносить.
2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев. Зато уже сейчас известно, что в новогоднюю ночь общественный транспорт работать не будет.
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