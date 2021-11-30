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В новогоднюю ночь в Петербурге не будет работать общественный транспорт

В Смольном решили не менять график работы общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. Автобусы и метро будет ходит по расписанию выходного дня.

Shutterstock.com

Об этом рассказал врио главы комитета по культуре Федор Болтин. Он пояснил, что массовых мероприятий на Дворцовой площади в новогоднюю ночь не запланировано. Поэтому Смольный не видит необходимости организовывать круглосуточную работу метрополитена, пишет «Фонтанка».

«График работы будет как в обычные выходные дни. Мы не планируем увеличение количества транспорта в новогоднюю ночь», — отметил Болтин.

Также чиновник уточнил, что 31 декабря не станут перекрывать Невский проспект и доступы к Дворцовой площади, как это было сделано в прошлом году.

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