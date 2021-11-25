Жительница Выборга подарила парку Монрепо две изразцовые печи начала ХХ века

Сотрудники выборгского музея-заповедника «Парк Монрепо» рассказали о необычном подарке. Жительница Выборга передала им две изразцовые печи финского гончарного завода «Або» начала ХХ века.
Дарителем выступила Ирина Михайловна Коновалова, которая живет в Выборге с 1958 года — в старом доме с печным отоплением. Все эти годы для обогрева она использовала только две изразцовые печи. Со временем они прогорели и стали требовать все больше ремонта.
Выборжанка обратилась в управляющую компанию, где ей предложили поставить новые отопительные приборы за свой счет. Чтобы исторические печи не пропали, Ирина Михайловна приняла решение передать их в музей.
«"Парк Монрепо" с благодарностью принял дар, так как стилистически и хронологически эти образцы синхронны утраченным печам усадебного комплекса. Печи будут экспонироваться в качестве деталей интерьера в помещениях Главного дома», — рассказали сотрудники парка.
Сейчас подарок находится в мастерских Петербурга, где ведется реставрация всех печей усадебного комплекса. На днях специалисты планируют рассказать о ходе работ.
Парк Монрепо расположен на побережье бухты Защитная близ Выборга, его площадь составляет 161,5 гектар. Его историческим центром является усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, а также пейзажный скальный парк романтического стиля. В создании парка принимали участие архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Анри Огюст Монферран и Тома де Томон, художники Яков Меттенлейтер и Пьетро Гонзаго, скульпторы Йоханнес Таканен и другие. Усадебно-парковый ансамбль органично переходит в лесопарковый массив.
Напомним, ранее в выборгском парке Монрепо восстановили Библиотечный флигель XIX века. Реставраторы собирали его из исторических бревен в течение нескольких лет. Завершающим этапом работ по сбору сруба стала установка башенки. Также завершены работы по воссозданию пристани Главной — пирса у Чайной беседки. Исторический облик вернули четырем площадкам, но теперь к ним нельзя швартоваться.
Кроме того, в музее-заповеднике создали тактильные макеты Усадебного дома и Библиотечного флигеля, а также рельефно-графический альбом для незрячих и слабовидящих людей. Новые музейные проекты представят посетителям в 2022 году. Масштабная реконструкция музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге подходит к завершению. Ландшафтные работы выполнены практически полностью. Открыть парк для посетителей планируется к началу нового туристического сезона.
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