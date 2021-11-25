Жительница Выборга подарила парку Монрепо две изразцовые печи начала ХХ века

Дарителем выступила Ирина Михайловна Коновалова, которая живет в Выборге с 1958 года — в старом доме с печным отоплением. Все эти годы для обогрева она использовала только две изразцовые печи. Со временем они прогорели и стали требовать все больше ремонта.

Выборжанка обратилась в управляющую компанию, где ей предложили поставить новые отопительные приборы за свой счет. Чтобы исторические печи не пропали, Ирина Михайловна приняла решение передать их в музей.

«"Парк Монрепо" с благодарностью принял дар, так как стилистически и хронологически эти образцы синхронны утраченным печам усадебного комплекса. Печи будут экспонироваться в качестве деталей интерьера в помещениях Главного дома», — рассказали сотрудники парка.

Сейчас подарок находится в мастерских Петербурга, где ведется реставрация всех печей усадебного комплекса. На днях специалисты планируют рассказать о ходе работ.