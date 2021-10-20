Масштабная реконструкция музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге подходит к завершению. Ландшафтные работы выполнены практически полностью. Открыть парк для посетителей планируется к началу нового туристического сезона.
В 2021 году завершилась реставрация Усадебных ворот, которые, как говорят сотрудники парка, «сразу стали одной из любимых достопримечательностей гостей». На них вернулся фамильный герб владельцев — баронов Николаи. Полностью закончена береговая линия: выполнено берегоукрепление, а также благоустройство всех островов и дамбы Розенталь. Также хорошо прижились деревья в Плодовом топиарном саду, этим летом в Монрепо собирали первый урожай.
Сейчас реставраторы устанавливают ограждения на мостики у Падающего камня и к Пампушинке, идет восстановление Китайских мостиков. На удаленной площадке ведется изготовление парковых скамеек. В полном объеме выполнены леерные ограждения — в общей сложности более 2 километров. Установлены два вида ограждений: для направления потока туристов и страхующие.
Выполнены работы по организации четырех туристических маршрутов, один из которых предназначен для маломобильных групп населения. Закончены общестроительные работы по объектам парка, собраны и покрыты кровлей деревянные срубы домов. Все здания успешно прошли усадку до проектных отметок, сейчас реставраторы ведут отделочные работы внутри. В частности, ведутся отделочные работы внутри Дома Садовника и Оранжереи, на днях начаты отделочные работы внутри Усадебного дома и Библиотечного флигеля.
В новых постройках административно-хозяйственного комплекса и буфета уже проводятся коммуникации и выполняется внутренняя отделка. Построена котельная, все готово к пусконаладочным работам. Практически полностью выполнены ландшафтные работы. Выполнено валунное мощение на площадке между Усадебных домов.
«Парк работает. Скорее всего, он будет полностью открыт к концу мая — началу июня. Хотим поймать большой туристический сезон. Парк бьет рекорды, в 2020 году он вошел в 30 самых посещаемых музеев России», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе экскурсии по парку, которую провел директор музея-заповедника Александр Смирнов.
Парк Монрепо расположен на побережье бухты Защитная близ Выборга, его площадь составляет 161,5 гектар. Его историческим центром является усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, а также пейзажный скальный парк романтического стиля. В создании парка принимали участие архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Анри Огюст Монферран и Тома де Томон, художники Яков Меттенлейтер и Пьетро Гонзаго, скульпторы Йоханнес Таканен и другие. Усадебно-парковый ансамбль органично переходит в лесопарковый массив.
Напомним, ранее в выборгском парке Монрепо восстановили Библиотечный флигель XIX века. Реставраторы собирали его из исторических бревен в течение нескольких лет. Завершающим этапом работ по сбору сруба стала установка башенки. Также реставраторы закончили работы по воссозданию пристани Главной — пирса у Чайной беседки. Исторический облик вернули четырем площадкам, но теперь к ним нельзя швартоваться.
Кроме того, в музее-заповеднике создали тактильные макеты Усадебного дома и Библиотечного флигеля, а также рельефно-графический альбом для незрячих и слабовидящих людей. Новые музейные проекты представят посетителям в 2022 году.
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