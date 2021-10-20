В 2021 году завершилась реставрация Усадебных ворот, которые, как говорят сотрудники парка, «сразу стали одной из любимых достопримечательностей гостей». На них вернулся фамильный герб владельцев — баронов Николаи. Полностью закончена береговая линия: выполнено берегоукрепление, а также благоустройство всех островов и дамбы Розенталь. Также хорошо прижились деревья в Плодовом топиарном саду, этим летом в Монрепо собирали первый урожай.

Сейчас реставраторы устанавливают ограждения на мостики у Падающего камня и к Пампушинке, идет восстановление Китайских мостиков. На удаленной площадке ведется изготовление парковых скамеек. В полном объеме выполнены леерные ограждения — в общей сложности более 2 километров. Установлены два вида ограждений: для направления потока туристов и страхующие.

Выполнены работы по организации четырех туристических маршрутов, один из которых предназначен для маломобильных групп населения. Закончены общестроительные работы по объектам парка, собраны и покрыты кровлей деревянные срубы домов. Все здания успешно прошли усадку до проектных отметок, сейчас реставраторы ведут отделочные работы внутри. В частности, ведутся отделочные работы внутри Дома Садовника и Оранжереи, на днях начаты отделочные работы внутри Усадебного дома и Библиотечного флигеля.