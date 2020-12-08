В выборгском парке Монрепо восстановили Библиотечный флигель XIX века. Реставраторы собирали его из исторических бревен в течение нескольких лет. Завершающим этапом работ по сбору сруба стала установка башенки. Посмотрите, как теперь выглядит здание.
За два столетия с момента постройки здание сильно пострадало от климатических факторов, плесени и насекомых-вредителей — поэтому реставраторами было принято решение разобрать здание и перебрать все бревна. Процесс занял несколько лет.
Сохранившиеся бревна исторического сруба специалисты маркировали, составляли ведомости, проводили экспертизы бревен до и после разборки здания. Исторические бревна очищали, обрабатывали антисептиками и антипиренами. Таким образом удалось спасти и использовать во вновь собранном срубе около половины всех исторических бревен. Дополнительные были привезены для реставрации из Архангельской области прошлой осенью, а закуплены для этих целей зимой 2018 года.
Теперь здание должно выстояться, чтобы прошел процесс усадки древесины. Это займет примерно полгода, после чего реставраторы приступят к наружной обшивке и внутренней отделке дома.
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Так Библиотечный флигель XIX века выглядел в 2019 году
Парк Монрепо расположен на побережье бухты Защитная близ Выборга, его площадь составляет 161,5 гектар. Его историческим центром является усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, а также пейзажный скальный парк романтического стиля. В создании парка принимали участие архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Анри Огюст Монферран и Тома де Томон, художники Яков Меттенлейтер и Пьетро Гонзаго, скульпторы Йоханнес Таканен и другие. Усадебно-парковый ансамбль органично переходит в лесопарковый массив.
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