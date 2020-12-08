В выборгском парке Монрепо восстановили Библиотечный флигель XIX века

За два столетия с момента постройки здание сильно пострадало от климатических факторов, плесени и насекомых-вредителей — поэтому реставраторами было принято решение разобрать здание и перебрать все бревна. Процесс занял несколько лет.

Сохранившиеся бревна исторического сруба специалисты маркировали, составляли ведомости, проводили экспертизы бревен до и после разборки здания. Исторические бревна очищали, обрабатывали антисептиками и антипиренами. Таким образом удалось спасти и использовать во вновь собранном срубе около половины всех исторических бревен. Дополнительные были привезены для реставрации из Архангельской области прошлой осенью, а закуплены для этих целей зимой 2018 года.

Теперь здание должно выстояться, чтобы прошел процесс усадки древесины. Это займет примерно полгода, после чего реставраторы приступят к наружной обшивке и внутренней отделке дома.