В выборгском парке Монрепо реставраторы закончили работы по воссозданию пристани Главной — пирса у Чайной беседки. Исторический облик вернули четырем площадкам, но теперь к ним нельзя швартоваться.
Пристани в выборгском парке Монрепо вернули исторический облик. Но теперь к ней нельзя швартоваться
В советские годы пристань Главная была перестроена и расширена с помощью бетонных плит. После реставрации ей вернули исторические габариты и облик XIX-XX веков. Как отметили в пресс-службе Ленинградской области, для воссоздания использовались «камни исключительно свои, «родные», бережно сохраненные при разборке». Все гранитные блоки были промаркированы и хранились на специальной площадке.
Парк Монрепо расположен на побережье бухты Защитная близ Выборга, его площадь составляет 161,5 гектар. Его историческим центром является усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, а также пейзажный скальный парк романтического стиля. В создании парка принимали участие архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Анри Огюст Монферран и Тома де Томон, художники Яков Меттенлейтер и Пьетро Гонзаго, скульпторы Йоханнес Таканен и другие. Усадебно-парковый ансамбль органично переходит в лесопарковый массив.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.