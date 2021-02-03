В выборгском парке Монрепо создали тактильные макеты Усадебного дома и Библиотечного флигеля

Рельефно-графический альбом получил название «Парк Монрепо. Ближе». Иллюстрации для него подготовлены в двух видах — обычные фотографии и рельефные изображения с разной текстурой, текст дублируется шрифтом Брайля. Альбом и тактильные макеты представят в экспозиции, которая откроется для посетителей в 2022 году в Усадебном доме парка.

Также в настоящее время 8 сотрудников музея-заповедника проходят обучение на курсах «Доступная социокультурная среда для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры и в сфере туризма». Курсы проходят в библиотеке Алвара Аалто при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, ранее в выборгском парке Монрепо восстановили Библиотечный флигель XIX века. Реставраторы собирали его из исторических бревен в течение нескольких лет. Завершающим этапом работ по сбору сруба стала установка башенки. Также реставраторы закончили работы по воссозданию пристани Главной — пирса у Чайной беседки. Исторический облик вернули четырем площадкам, но теперь к ним нельзя швартоваться.

Парк Монрепо расположен на побережье бухты Защитная близ Выборга, его площадь составляет 161,5 гектар. Его историческим центром является усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, а также пейзажный скальный парк романтического стиля. В создании парка принимали участие архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Анри Огюст Монферран и Тома де Томон, художники Яков Меттенлейтер и Пьетро Гонзаго, скульпторы Йоханнес Таканен и другие. Усадебно-парковый ансамбль органично переходит в лесопарковый массив.