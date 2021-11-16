Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 и отменил требование уходить на самоизоляцию для привитых

Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлено до 2024 года. Также в документ впервые включена вакцинация — в качестве одного из элементов эпидемиологической тактики. До этого в правилах, принятых еще в мае 2020 года, были только меры по выявлению больных, их изоляции, разрыву цепочки передачи вируса и дезинфекции.

Также Роспотребнадзор отменил требование об обязательной самоизоляции после контакта с больным коронавирусом. Уходить на картин больше не нужно тем, кто привился от COVID-19 не позднее шести месяцев до контакта и не испытывает никаких симптомов заболевания. Исследование на коронавирусную инфекцию следует проводить на 10-12 день после контакта с больным.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 145 тысяч, в Москве — 1 миллион 901 тысячу, в Петербурге — 757 тысяч, в мире — 253 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».