Петростат: инфляция в Петербурге по итогам октября ускорилась почти в 4 раза

«Индекс потребительских цен в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,17% в Санкт-Петербурге, 101,19% — в Ленинградской области», — говорится в сообщении Петростата. Соответственно, цены в городе и области в октябре выросли на 1,17% и 1,19%.

Еще в сентябре рост цен был не таким сильным. По итогам первого месяца осени инфляция в Петербурге и Ленобласти составила 0,3% и 0,1% соответственно.

Всего с начала года Петербурге цены выросли на 6,37%, в Ленобласти — на 6,09%. В целом по стране рост цен составил 6,62%.

Напомним, годовая инфляция в России по итогам сентября достигла 7,4% — впервые с июня 2016 года. По подсчетам аналитиков банка, Россия еще не достигла пика инфляции — страна находится в «опасной близости от некоторой формы стагфляции», в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%. Позже Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции в стране. А правительство в пилотном режиме запустило систему борьбы с инфляцией, главная цель которой — противодействовать рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары.