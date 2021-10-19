Кинопрокатчики считают, что введение QR-кодов «с точки зрения кинотеатров — это очень плохо». «Мы видим, что падение составляет 70–80% дохода и зрителей. И Башкирия писала, выкладывали фото и видео пустых центров. Насколько это станет аргументом для всех быстренько пойти вакцинироваться, я не знаю», — отметил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Глава сети «Фитнес-хаус» Алексей Фурсов считает, что из-за QR-кодов «все будут в жестком минусе». «Продажа абонементов уже начала сильно падать, рестораны тоже занырнут в минус, будет куча скандалов с гостями. Но в любом случаи это все лучше локдауна», — рассудил он.

В Русском музее заявили, что прежде всего важна безопасность посетителей — а все «технические моменты» в ближайшее время «будут просчитаны» оперативным штабом музея по борьбе с коронавирусом. Музей железных дорог России также с пониманием относится к вводимым в Петербурге мерам. В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» уверены, что большинство петербуржцев уже вакцинировались или переболели, поэтому и без труда подтвердят свой статус. А в театре «Кукольный формат» готовятся «понять, как существовать с этим», потому что «самое главное — чтобы нас не закрывали на Новый год, чтобы хоть как-то мы двигались, потому что как в прошлом году — это, конечно, очень тяжело».

По мнению главы объединения «Рестоград» Александра Ружинского, отсутствие QR-кода в декабре «может сорвать не только поход в ресторан, но и визит в магазин за новогодними подарками». «В наших общих интересах и возможностях — сделать реальной отмену этого ограничения в декабре, в случае положительной динамики по вакцинированию», — заявил он. Коммерческий директор «Буше» Роман Певзнер считает введение QR-кодов «разумным решением», однако для индустрии они создадут дополнительные сложности. «Мы точно потеряем в оборотах, потому что количество обладателей QR-кодов все ещё далеко от 100%», — отметил он.