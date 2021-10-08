Комздрав: каждый десятый госпитализированный с коронавирусом в Петербурге был вакцинирован

По словам главы Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, каждый десятый заболевший коронавирусом и госпитализированный в стационары города был вакцинирован. «В разные дни процент разный. В среднем он составляет от 8 до 10%. По состоянию на 7 октября вакцинация от коронавируса снижает риск наступления летального исхода не менее чем в 20 раз», — отметил он.

Ранее Лисовец также не исключил введения новых ограничений по коронавирусу из-за низких темпов вакцинации — особенно среди пожилых. Из 1,3 миллиона горожан в возрасте 60 лет и старше прививки получили меньше половины — 526 тысяч человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 717 тысяч, в Москве — 1 миллион 668 тысяч, в Петербурге — 639 тысяч, в мире — 236 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.