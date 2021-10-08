Власти Петербурга не исключают введения новых ограничений по коронавирусу из-за низких темпов вакцинации

Дмитрий Лисовец Глава Комитета по здравоохранению — о низких темпах вакцинации в Петербурге и введении новых ограничений, цитата по ТАСС: В настоящее время Санкт-Петербург на протяжении последних трех недель входит в топ регионов по темпу вакцинации. Но такой темп нас совершенно не удовлетворяет прежде всего потому, что доля жителей в возрасте 60 лет и старше составляет всего лишь 40%. Будем надеяться, что такие мероприятия [пресс-конференции] позволят убедить наших пожилых сограждан в том, что необходимо вакцинироваться, потому что если этого не удастся сделать, то к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить какие-то ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми.

По данным Лисовца, сейчас Петербург занимает третье место по темпу вакцинации от коронавируса среди регионов России и уступает Брянской и Пензенской областям. К началу недели темп вакцинации составлял 221 вакцинированный на 100 тысяч петербуржцев. Из 1,3 миллиона горожан в возрасте 60 лет и старше прививки получили меньше половины — 526 тысяч человек.

Напомним, в начале недели губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на эпидемическую ситуацию с коронавирусом в городе оказывают влияние непривитые взрослые петербуржцы — в том числе пожилые, возвращающиеся с дач. «К сожалению, эпидемия продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку. Мы достигли рубежа в 1,6 миллиона полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета», — добавил он.