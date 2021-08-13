«Это убьет бизнес-модель самокатов в Петербурге»: чем угрожают новые меры властей для кикшеринга

«В Петербурге у нашего сервиса несколько тысяч парковок — они обеспечивают использование самокатов, как транспорта, — поездки на 5-6 км вместо авто или автобусов, разгружают дороги. Сокращение числа парковок даже на несколько сотен приведет к тому, что эта модель не будет работать. Сложно представить, сколько нужно построить станций, чтобы разместить на них весь флот кикшеринговых самокатов в Петербурге.

Изменения, предложенные Комитетом, делают невозможным использование нашего сервиса с заложенным в него сценарием. Даже при паре сотен станций Петербург не будет ехать на шеринговых самокатах, как на транспорте. Встает вопрос, есть ли смысл работать в городе при таких условиях?

Кажется, что помочь с аккуратностью размещения самокатов на тех парковках, что сейчас есть, поможет банальная разметка на асфальте. Мы готовы сделать проект, согласовать с городом и реализовать его. Разметка не даст самокатам «расползаться» по точке парковки, не сломает транспортную модель и не загромоздит город станциями.

«Мы готовы сделать проект разметке на асфальте, согласовать с городом и реализовать его»

Мы надеемся на диалог с властями: подобные регуляторные правила, на наш взгляд, эффективнее вырабатывать совместно с бизнес-сообществом.

Любые изменения, которые происходят в городе, приходят постепенно. Когда появились автомобили — им тоже сначала не было места, потом мы научились регулировать их движение и парковку, в целом гармонично встроили их присутствие в города. Примерно также происходит с самокатами. Мы видим, что они явно полезны городу, 70% всех поездок на самокатах Whoosh — использование самоката как транспорта. Люди отказываются от автомобилей в пользу микромобильности. Сервисы кикшеринга, доказывают, что микромобильность может быть массовым видом транспорта. Но самокатам нужно дать место в городе. И в этом контексте — диалог между городом, его департаментами, жителями города — важный момент. Как и безопасность».