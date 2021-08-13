«Это убьет бизнес-модель самокатов в Петербурге»: чем угрожают новые меры властей для кикшеринга

Петербургские власти намерены ограничить возможность парковки электросамокатов. Планируется, что их можно будет оставлять только в строго определенных пунктах проката. Идея вынесена на общественное обсуждение, а операторы кикшеринга в один голос говорят, что нововведение убьет их бизнес-модель. Редакция «Собака.ru» попросила представителей индустрии ответить, какого снижения спроса они ожидают, и как они предлагают решать проблему брошенных на улице самокатов.
Городской комитет по транспорту вынес на общественное обсуждение проект изменений в правила благоустройства. Если документ вступит в силу, то электросамокаты, гироскутеры и другие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) можно будет парковать только в специальных пунктах проката. Оставленные в других местах СИМ смогут изымать представители районных администраций.
Кикшеринговые компании негативно отнеслись к такой инициативе. По их мнению, она сделает их бизнес нерентабельным. Некоторые игроки не исключают даже ухода с петербургского рынка.
Дмитрий Чуйко
основатель сервиса Whoosh
«В Петербурге у нашего сервиса несколько тысяч парковок — они обеспечивают использование самокатов, как транспорта, — поездки на 5-6 км вместо авто или автобусов, разгружают дороги. Сокращение числа парковок даже на несколько сотен приведет к тому, что эта модель не будет работать. Сложно представить, сколько нужно построить станций, чтобы разместить на них весь флот кикшеринговых самокатов в Петербурге.
Изменения, предложенные Комитетом, делают невозможным использование нашего сервиса с заложенным в него сценарием. Даже при паре сотен станций Петербург не будет ехать на шеринговых самокатах, как на транспорте. Встает вопрос, есть ли смысл работать в городе при таких условиях?
Кажется, что помочь с аккуратностью размещения самокатов на тех парковках, что сейчас есть, поможет банальная разметка на асфальте. Мы готовы сделать проект, согласовать с городом и реализовать его. Разметка не даст самокатам «расползаться» по точке парковки, не сломает транспортную модель и не загромоздит город станциями.
Мы надеемся на диалог с властями: подобные регуляторные правила, на наш взгляд, эффективнее вырабатывать совместно с бизнес-сообществом.
Любые изменения, которые происходят в городе, приходят постепенно. Когда появились автомобили — им тоже сначала не было места, потом мы научились регулировать их движение и парковку, в целом гармонично встроили их присутствие в города. Примерно также происходит с самокатами. Мы видим, что они явно полезны городу, 70% всех поездок на самокатах Whoosh — использование самоката как транспорта. Люди отказываются от автомобилей в пользу микромобильности. Сервисы кикшеринга, доказывают, что микромобильность может быть массовым видом транспорта. Но самокатам нужно дать место в городе. И в этом контексте — диалог между городом, его департаментами, жителями города — важный момент. Как и безопасность».
Андрей Синьковский
владелец сервиса Molnia
«Стационарные парковки полностью убивают идею кикшеринга. Представьте, что вам нужно взять такси, но для этого приходится 10-15 минут идти пешком до точки, от которой вас заберет таксист. Наверное, после этого вы задумаетесь пользоваться ли таким видом транспорта.
Да, сервисы велошеринга имеют стационарыне парковки, но их услугами не так часто пользуются для транспортной задачи. Скорее, просто чтобы развлечься. Кикшеринг же нацелен не на тех, кто хочет развлечься, а на тех, кто использует самокат как общественный транспорт. После введения скоростных ограничений рентабельность этого бизнеса в городе и так сильно упала — примерно на 30-40%. В случае принятия предложенных изменений, рентабельность может стать близкой к нулю. Маржа будет либо совсем небольшой, либо даже отрицательной.
При этом надо понимать, что организация парковки — это сложное с точки зрения бюрократии дело. В прошлом году мы вместе с другими участниками рынка подали 300 заявок на организацию парковок, но получили лишь 10 положительных ответов. Причем эти 10 согласованных мест были не в центре, а в спальных районах. Все время что-то мешает — то памятник архитектуры, от которого мы должны находиться на значительном расстоянии, то метро, то мешает столб, то ширина тротуара.
Мы уже и в прошлом году работали по модели пристегивания самокатов, поэтому мы планируем остаться на рынке. Но пользователи останутся недовольны.
Я предлагаю властям города идти не простым путем запретов, а путем решения проблемы. Для решения проблемы парковок нужно нарисовать на асфальте разметки как в Адлере, где самокаты стоят аккуратно и красиво, никому не мешая. При таком порядке нам же легче будет отслеживать, правильно ли припаркован самокат и штрафовать нарушителей».
Алена Сухаревская
пресс-секретарь сервиса Urent
«Крупные игроки рынка кикшеринга, такие как Urent, Whoosh уже сейчас не дают возможности завершить поездку на самокате «где угодно». Мы знаем к чему это приводит — самокаты бросают, это мешает проходу и выглядит неопрятно. Именно поэтому у нас есть виртуальные парковки, они обозначены в приложении специальным символом и оставить самокат вне зоны парковки просто не получится. Например, ты доехал до Сенной площади и ищешь на карте в приложении место, где можно оставить самокат — эта парковка будет расположена так, чтобы до метро дойти было удобно, но при этом чтобы самокаты не мешали пассажирам.
Что будет, если нам запретят такой формат работы? Комитет по транспорту говорит про «пункты проката», физические станции для парковки. Это превращает самокаты из транспорта в прогулочное средство для катания по парку — от станции до станции. Ты не можешь поехать через город, куда тебе удобно — самокат просто будет негде припарковать по завершению поездки.
Судя по тому, что власти Петербурга не торопятся решать проблему автомобильных парковок на узких улицах в центре, есть большие сомнения, что город будет самостоятельно устанавливать оборудование, парковки для шеринга. Мы окажемся в ситуации, когда оставить самокат на виртуальной парковке нельзя, а стационарных конструкций нет. И они не появятся в один день.
Это грозит тем, что частота использования самокатов снизится. Не будет никаких поездок на 2 км — от дома до магазина или от метро до работы. Доходы компаний будут снижаться, ведь кикшеринг с точки зрения бизнес-модели интересен как массовый сервис, транспорт для коротких поездок. Соответственно нам будет просто невыгодно вести работу в городе. Мы видим это уже в Казани. Там власти нас ограничили по количеству парковок, там у нас количество поездок упало на 30% у коллег по-моему ещё больше. Мы сейчас оцениваем, насколько нам Казань как рынок вообще интересна на следующий сезон.
Мы уже видели как только из-за ограничений в городе во время «Евро» у нас упало количество поездок на 20%. Предложенное ограничение количества парковок приведет к снижению количества поездок в разы. Сейчас весь рынок кикшеринга в Санкт-Петербурге мы оцениваем в 10 тысяч самокатов, но у него огромный потенциал — за счет туристов, жителей он с легкостью может вырасти до 30 тысяч самокатов. Петербург как город с огромным туристическим трафиком и большим количеством достопримечательностей, которые здорово обозревать «пешком», мог бы легко стать европейской столицей кикшеринга.
Но дело не только в бизнесе. Люди уже привыкли к самокатам, и будут искать альтернативу. Они либо вернутся к личным автомобилям, что увеличит пробки, либо купят свои самокаты, которые, в отличие от шеринговых не будут ограничены скоростью в 20 километров в час. Представьте, какое количество аварийных ситуаций возникнет, если на дороги и тротуары выедут тысячи самокатов с вдвое более высокой скоростью и с куда меньшей культурой вождения».
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