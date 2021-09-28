В Смольном объявили дату запуска платной парковки на 71 улице Петербурга.

Парковка на попавших в платную зону улицах останется бесплатной до 1 декабря. Однако в ведомстве напомнили, что с 20 сентября на них ввели частичный или полный запрет остановки.

Граждане, живущие в пределах этих районов, могут оформить себе парковочное разрешение с 1 ноября. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг или лично посетить МФЦ. Обойдется оно в 1800 рублей в год.

Напомним, наа 71 улице в центре Петербурга временно запретили парковаться и даже просто останавливаться. Там расширяют зону платной парковки. В перспективе также имеется список из еще 265 улиц — 112 для Центрального и 153 для Адмиралтейского районов.

А к 2022 году зона платной парковки в Петербурге расширится на 336 адресов. Смольный уже заключил контракт на проектирование, стоимость которого составит 30,8 миллиона рублей.