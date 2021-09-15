Ветер прошел: в Петербурге после шторма вновь открыли сады и парки

Из-за непогоды городские власти закрыли в понедельник парки, сады и скверы. В их число вошли: Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады и другие теперь вновь открыты и готовы принимать желающих прогуляться. Закрывают только те зеленые зоны, где есть заборы.

По данным ведомства, штормовой ветер повалил более 60 деревьев. Больше всего досталось Приморскому и Петродворцовому районам.

Также были закрыты и парки Петергофа. Для посетителей были доступны лишь музеи: Большой петергофский дворец, Музей фонтанного дела, «Дом игральных карт» и «Государевы потехи».

А теперь сильный ветер сменился заморозками. Осень берет верх над остатками тепла: температурный фонд в Петербурге стабильно ниже нормы, на Ленинградскую область надвигаются первые заморозки. Рассказываем, какая погода ждет горожан до конца рабочей недели.

И пока погода не радует теплом, в Смольном рассказали, куда звонить, чтобы в доме включили отопление. В списке опубликованы номера по каждому району города.