На Ленобласть надвигаются заморозки, Петербург — в тылу циклона: как изменится погода к концу рабочей недели?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 сентября, Петербург останется в тыловой части ушедшего на восток североатлантического циклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон по-прежнему будет ниже нормы.

Температура воздуха в Петербурге составит +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Уже завтра на территории Ленинградской области ожидаются первые заморозки. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часты 16, 17 и 18 сентября местами похолодает до -2 градусов.

В четверг, 16 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода — без существенных осадков со слабым ветром. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем +10…+12. В пятницу, 17 сентября, облачно с прояснениями, также без осадков. Ветер северо-восточный, восточный — ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток +3…+5 градусов, днем +11…+13.