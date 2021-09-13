В Петербурге закрыли сады, парки и скверы из-за непогоды

Посетители не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой. Временные ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей города.

На сегодняшний день прогнозом погоды поделился ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять циклон, получивший название «Кийан», и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7-12 миллиметров осадков при месячной норме в 69 миллиметров. Температура воздуха в Петербурге сегодня, 13 сентября, составит +15…+17 градусов, по области +14…+19.

Ранее в МЧС города предупредили, что на город надвигается шквалистый ветер. Непогода застанет Петербург 14 сентября.

Помимо этого, власти запустили в городе периодическое протапливание. С согласно распоряжению председателя Комитета по энергетике, отопление начнут подавать в первую очередь в социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения.