В Петербурге закрыли сады, парки и скверы из-за непогоды

В Петербурге с 14:00 закрыли для посещения городские сады, парки и скверы. Причиной стало ухудшение погоды и штормовой ветер до 20 м/с, рассказали в комитете по благоустройству города.
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Фото: Shutterstock.com
Посетители не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой. Временные ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей города.
На сегодняшний день прогнозом погоды поделился ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять циклон, получивший название «Кийан», и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7-12 миллиметров осадков при месячной норме в 69 миллиметров. Температура воздуха в Петербурге сегодня, 13 сентября, составит +15…+17 градусов, по области +14…+19.
Ранее в МЧС города предупредили, что на город надвигается шквалистый ветер. Непогода застанет Петербург 14 сентября.
Помимо этого, власти запустили в городе периодическое протапливание. С согласно распоряжению председателя Комитета по энергетике, отопление начнут подавать в первую очередь в социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения.
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