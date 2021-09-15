Куда звонить, чтобы в доме включили отопление? Смольный опубликовал телефонные номера

В Ленинградской области начался отопительный сезон, в Петербурге — периодическое протапливание. Куда звонить, чтобы в доме включили отопление? Вот список номеров для каждого района, опубликованный Смольным.
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Фото: Shutterstock.com
«Мы начинаем периодическое протапливание. В первую очередь подключаем наши садики, школы и поликлиники. Скоро начнем подключать и квартиры. Прошу от вас обратную связь — сообщайте, если возникнут какие-то проблемы с отоплением. Только так мы поймем картину по городу», — заявил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.
Список номеров, куда звонить по вопросам отопления:
Напомним, с 13 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Отопление начнут подавать в школы, детские сады и больницы. Согласно распоряжению председателя Комитета по энергетике, отопление начнут подавать в первую очередь в социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов уже заявлял, что дать тепло в квартиры горожан должны в середине сентября. Однако петербуржцы замерзли в своих домах и призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами во ВКонтакте.
А вот главный синоптик Петербурга Александр Колесов предполагал, что отопление в домах петербуржцев включат в третьей декаде сентября — так как только в конце месяца возможно снижение температуры до +8 градусов.
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