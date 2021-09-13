Да будет тепло! В Петербурге началось периодическое протапливание

Периодическое протапливание начинается сегодня, 13 сентября. С согласно распоряжению председателя Комитета по энергетике, отопление начнут подавать в первую очередь в социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения.

Подключение многоквартирных домов, как пишет «Фонтанка», начнется по решению управляющих компаний. О сроках подачи тепла жителей должны проинформировать жилищные организации, которые обслуживают конкретный дом.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов уже заявлял, что дать тепло в квартиры горожан должны в середине сентября. Однако петербуржцы замерзли в своих домах и призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами во ВКонтакте.

А вот главный синоптик Петербурга Александр Колесов предполагал, что отопление в домах петербуржцев включат в третьей декаде сентября — так как только в конце месяца возможно снижение температуры до +8 градусов.