Холодно! 🥶 Петербуржцы замерзли в своих домах и призвали Беглова начать отопительный сезон

«Ночью 5 градусов, днем тоже довольно прохладно, отопление когда будет? Или ждете, чтобы все заболели?» — задала «мегаактуальный вопрос» петербурженка по имени Татьяна. Кто-то поддержал ее в комментариях, но нашлись и те, кого холод вполне устраивает. «20 градусов на неделе будет, опять будут кричать, что отапливаем улицу. У меня балкон открыт и окно на кухне. Мне нормально. Хотите платить по максимуму за отопление, я не хочу. И много кто не хочет», — парировал горожанин Денис.

В Комитете по энергетике и инженерному обеспечению попросили Татьяну не волноваться — режим периодического протапливания должен стартовать уже 15 сентября. В администрации Кировского района добавили, что «отопительный сезон в Санкт-Петербурге начинается, когда средняя температура воздуха составляет от +9». «Вы температуру ночью за неделю видели?» — ответил администрации замерзший петербуржец Максим. «В квартире уже неделю температура не поднимается выше 14 градусов, отопления нет! На вопросы по отоплению ЖКС ничего не отвечает. Сколько еще терпеть лютый холод в квартирах?» — добавил он.