Холодно! 🥶 Петербуржцы замерзли в своих домах и призвали Беглова начать отопительный сезон

Вам холодно? Нам тоже! И не только нам. Петербуржцы замерзли в своих домах и призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами губернатора во ВКонтакте.
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Фото: Shutterstock.com
«Ночью 5 градусов, днем тоже довольно прохладно, отопление когда будет? Или ждете, чтобы все заболели?» — задала «мегаактуальный вопрос» петербурженка по имени Татьяна. Кто-то поддержал ее в комментариях, но нашлись и те, кого холод вполне устраивает. «20 градусов на неделе будет, опять будут кричать, что отапливаем улицу. У меня балкон открыт и окно на кухне. Мне нормально. Хотите платить по максимуму за отопление, я не хочу. И много кто не хочет», — парировал горожанин Денис.
В Комитете по энергетике и инженерному обеспечению попросили Татьяну не волноваться — режим периодического протапливания должен стартовать уже 15 сентября. В администрации Кировского района добавили, что «отопительный сезон в Санкт-Петербурге начинается, когда средняя температура воздуха составляет от +9». «Вы температуру ночью за неделю видели?» — ответил администрации замерзший петербуржец Максим. «В квартире уже неделю температура не поднимается выше 14 градусов, отопления нет! На вопросы по отоплению ЖКС ничего не отвечает. Сколько еще терпеть лютый холод в квартирах?» — добавил он.
Пока мы с нетерпением ждем начала отопительного сезона, вспоминаем, как батареи в домах петербуржцев начали греть в самое неподходящее для этого время. 21 июня, когда температура воздуха в городе достигла отметки в +33 градуса, отопление включили в одном из домов в Адмиралтейском районе. А в июле — сразу в нескольких.
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