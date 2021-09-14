В Ленобласти стартовал отопительный сезон

В течение трех ближайших дней периодическое протапливание начнется в соцучреждениях и жилом фонде. Об этом во вторник, 14 сентября, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Напомним, с 13 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Отопление начнут подавать в школы, детские сады и больницы. Согласно распоряжению председателя Комитета по энергетике, отопление начнут подавать в первую очередь в социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов уже заявлял, что дать тепло в квартиры горожан должны в середине сентября. Однако петербуржцы замерзли в своих домах и призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами во ВКонтакте.

А вот главный синоптик Петербурга Александр Колесов предполагал, что отопление в домах петербуржцев включат в третьей декаде сентября — так как только в конце месяца возможно снижение температуры до +8 градусов.