Когда в Петербурге включат отопление? Вот прогноз главного синоптика города

Как предполагает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, отопление в домах петербуржцев включат в третьей декаде сентября — только в конце месяца возможно снижение температуры до +8 градусов. «Сейчас высокая средняя температура. Надо, чтобы было пять дней с температурой 8 градусов и ниже. Пока такого нет. Я думаю, что на третью декаду сентября», — рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» синоптик.

При этом Колесов не исключает, что прогноз не сбудется — температура может и не опуститься до +8 градусов. Однако в это время в Петербурге будет уже холодно и сыро, а при таких условиях в городе обычно включают отопление. «Через +8 градусов температура переходит по норме в начале октября. Сейчас по погоде пока переходить не будет, к концу месяца только. Скорее всего, в третьей декаде будет понятно», — добавил он.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал начало отопительного сезона — по его словам, дать тепло в квартиры горожан должны в середине сентября. Однако петербуржцы замерзли в своих домах и призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами во ВКонтакте.