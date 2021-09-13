МЧС предупреждает: на Петербург надвигается шквалистый ветер

Как рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять циклон, получивший название «Кийан», и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7-12 миллиметров осадков при месячной норме в 69 миллиметров. Температура воздуха в Петербурге сегодня, 13 сентября, составит +15…+17 градусов, по области +14…+19.

Напомним, в Петербурге началось периодическое протапливание. Уже сегодня отопление начнут подавать в школы, детские сады и больницы. Периодическое протапливание начинается сегодня, 13 сентября. С согласно распоряжению председателя Комитета по энергетике, отопление начнут подавать в первую очередь в социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения.