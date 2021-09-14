Резкое похолодание и сильный ветер. Какая погода ждет Петербург 14 сентября.

По прогнозам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, метеорологические условия в городе формирует тыловая часть циклона, уходящего своим центром на юго-запад Архангельской области. В такой ситуации регион ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается сильный и порывистый ветер.

Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с, с порывами до 16-21 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха с ночных +7…+9 градусов днем повысится до +9…11.

Напомним, что Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 14 сентября в городе ожидается северо-западный, западный ветер, местами до 20 м/с. Пожалуйста, будьте осторожны!