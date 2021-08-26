Вы уже замерзли? Мы тоже! В Смольном рассказали, когда в домах петербуржцев включат отопление

На данный момент в городе не наблюдается сильное похолодание, требующее экстренной подачи тепла. Об этом рассказали 78.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

В ведомстве отметили, что есть норматив, на который ориентируется комитет. Отопление в домах включат, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней.

«К таким нормативам мы еще близко не подошли. Мы смотрим о начале отопительного сезона предыдущих годов, пока еще рано», — пояснили чиновники.

Точная дата подачи отопления пока не известна, так как напрямую зависит от погодных условий.

В прошлом году отопительный сезон в Петербурге наступил 17 сентября. Годом ранее Комитет по энергетике и инженерному обеспечению называл дату начала отопительного сезона. Теплоснабжающие организации перешли к регулярному отоплению всех зданий в Петербурге 24 сентября.

Напомним, МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупредило, что сегодня, 26 августа, в период с 11:00 до 14:00 ожидается усиление восточного ветра до 12-16 метров в секунду, волны при этом поднимутся до 0,8-1,3 метра. Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.