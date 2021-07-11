В домах в центре Петербурга включат отопление. Да, в 30-градусную жару!

В понедельник, когда обещают аномальную жару (температура воздуха на 7-10 градусов будет выше нормы!), более чем в десяти домах Петербурга могут потеплеть батареи. Об этом предупреждает пресс-служба Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района.
Речь идет о домах №66 А, 68 А, 70 А, 72 А, 72 Б, 72 Л на набережной канала Грибоедова, доме №3 А на проспекте Римского-Корсакова и доме №49 А на Садовой улице. Завтра в перечисленных домах будут промывать систему центрального теплоснабжения, необходимую для подготовки к новому отопительному сезону.
Кроме того, с 10:00 до 15:00 этого дня в домах отключат горячую воду. «Возможно потепление батарей», — написали в Жилкомсервисе.
Напомним, новая неделя в Петербурге начнется с аномальной жары. Температура воздуха на 7-10 градусов превысит климатическую норму.
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