В домах в центре Петербурга включат отопление. Да, в 30-градусную жару!

Речь идет о домах №66 А, 68 А, 70 А, 72 А, 72 Б, 72 Л на набережной канала Грибоедова, доме №3 А на проспекте Римского-Корсакова и доме №49 А на Садовой улице. Завтра в перечисленных домах будут промывать систему центрального теплоснабжения, необходимую для подготовки к новому отопительному сезону.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 этого дня в домах отключат горячую воду. «Возможно потепление батарей», — написали в Жилкомсервисе.