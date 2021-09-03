По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, сейчас все движется «по тому же графику что и в прошлом году» — большинство многоквартирных домов уже имеют паспорта готовности к отопительному сезону, еще 3% домов получат документацию до 15 сентября.

В 2020 году периодическое протапливание в Петербурге стартовало 17 сентября, полноценно отопление в дома петербуржцев дали 15 октября. Закончился сезон после резкого потепления — 13 мая.

Таким образом, в этом году отопление могут начать давать уже в середине сентября. Этому способствует и погода за окном — уже на этих выходных в ночное время ожидается всего 5-7 градусов тепла, в пригородах до +2. По регламенту, регулярное отопление объявляется не позднее суток после окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов.

Пока мы с нетерпением ждем начала отопительного сезона, вспоминаем, как батареи в домах петербуржцев начали греть в самое неподходящее для этого время. 21 июня, когда температура воздуха в городе достигла отметки в +33 градуса, отопление включили в одном из домов в Адмиралтейском районе. А в июле — сразу в нескольких.