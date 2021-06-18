В одном из районов Петербурга включили отопление в 30-градусную жару

В аварийной службе районного жилкомсервиса № 3 подтвердили, что это они нагрели батареи. «Это плановая работа, промывка, — спокойно ответила диспетчер. — До двух (часов) точно. С Кубинской, 56, до 68-го»,– сообщает «Фонтанка».

Как сообщили «Фонтанке» обитатели дома № 64, батареи нагрелись в 9 часов утра, с тех пор в квартирах нечем дышать. «У меня уже животным плохо, — поделилась одна из жительниц. — А старикам каково, вы представляете?».

Напомним, что в Петербурге установилась аномальная жара. Если сегодня столбик термометра уже поднялся выше отметки +27 градусов, то к понедельнику будет пересечена 30-градусная отметка.