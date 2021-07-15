Аномальная жара «будет уходить со скандалом». На Россию обрушатся град, смерч и ветер

Аномальная жара из России «будет уходить со скандалом» — с градом, смерчами и шквалистым ветром. Об изменении погодных условий рассказал «Ленте.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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Фото: Shutterstock
По его словам, возможно образование смерчей, но в каком районе и когда, пока неизвестно. Намного вероятнее выпадение града, сильных гроз и шквалистого ветра. «Жара будет уходить со скандалом», — предупредил Шувалов.
Напомним, после затянувшейся жары в Петербурге синоптики прогнозируют похолодание — уже в конце июля. При таких условиях могут возникнуть опасные природные явления, в том числе и ураганы и смерчи. А пока что в городе так жарко, что это может привести к массовой гибели рыб в Неве. Посмотрите также на пересохший из-за жары знаменитый Саблинский водопад — впервые за всю историю наблюдений.
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