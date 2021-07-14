Росприроднадзор: аномальная жара в Петербурге может привести к замору рыбы в Неве

Из-за аномальной жары в Петербурге в Неве могут произойти массовая смерть рыб, а также цветение сине-зеленых водорослей. Об этом предупреждает Росприроднадзор.
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Фото: Shutterstock
По данным Росприроднадзора, летом средняя температура воды обычно составляет 18-20 градусов, при этом на сегодняшний день она уже прогрелась до +25,1 градусов. Такое повышение температуры воды может привести не только к активному цветению сине-зеленых водорослей, их отмиранию и изменению цветности воды от темно-зеленого до изумрудного цвета, но и к снижению растворенного кислорода в воде. Кроме того, это может стать причиной замора рыбы — им нужно содержание кислорода 5-7 мг на литр воды. При показателях 0,3-0,5 мг они погибают.
Ранее стало известно о том, что в Ленобласти из-за жары пересох знаменитый Саблинский водопад — впервые за всю историю наблюдений. Напомним, после затянувшейся жары в Петербурге синоптики прогнозируют похолодание — уже в конце июля. Это может привести к урагану, смерчам и осадкам.
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