Росприроднадзор: аномальная жара в Петербурге может привести к замору рыбы в Неве

По данным Росприроднадзора, летом средняя температура воды обычно составляет 18-20 градусов, при этом на сегодняшний день она уже прогрелась до +25,1 градусов. Такое повышение температуры воды может привести не только к активному цветению сине-зеленых водорослей, их отмиранию и изменению цветности воды от темно-зеленого до изумрудного цвета, но и к снижению растворенного кислорода в воде. Кроме того, это может стать причиной замора рыбы — им нужно содержание кислорода 5-7 мг на литр воды. При показателях 0,3-0,5 мг они погибают.