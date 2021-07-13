Аномальная жара в Петербурге может смениться ураганом, смерчам и похолоданием

После затянувшейся жары в Петербурге синоптики прогнозируют похолодание — уже в конце июля. При таких условиях могут возникнуть опасные природные явления, в том числе и ураганы и смерчи. Об этом предупреждает научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, передает «Фонтанка».
По словам специалиста, перемена погоды связана с резкой сменой воздушных масс. «Появляются разные типы неустойчивости, из-за чего формируются условия для возникновения дождей», — отметил Вильфанд. Он дополнил, что Росгидромет предупреждает об опасных явлениях за двое-трое суток.
Кроме того, Роман Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве. Как оказалось, причина этому — более продолжительный световой день. «В период, близкий к среднему солнцестоянию, продолжительность светового дня больше на севере, и в условиях антициклональной погоды, для которой характерны нисходящие движения, подавляющие облакообразование, небо абсолютно чистое и солнечного сияния больше, именно поэтому происходит прогрев подстилающей поверхности и воздуха», — рассказал он «РИА Новости».
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