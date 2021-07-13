Аномальная жара в Петербурге может смениться ураганом, смерчам и похолоданием

Кроме того, Роман Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве. Как оказалось, причина этому — более продолжительный световой день. «В период, близкий к среднему солнцестоянию, продолжительность светового дня больше на севере, и в условиях антициклональной погоды, для которой характерны нисходящие движения, подавляющие облакообразование, небо абсолютно чистое и солнечного сияния больше, именно поэтому происходит прогрев подстилающей поверхности и воздуха», — рассказал он «РИА Новости».