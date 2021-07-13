Когда в Петербурге спадет аномальная жара? Рассказал синоптик

«Наслаждайтесь жарой! В третьей декаде июля вы будете мечтать о ней», — написал синоптик на своей странице в Facebook. До пятницы в городе сохранится 30-градусная жара, а уже на следующей неделе столбики термометров не будут превышать 20–25 градусов.

Согласно прогнозу Леуса, в этот вторник синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием антициклона. Несмотря на небольшую облачность, в городе обойдется без дождей — это уже 15 подряд сухой день, отметил специалист. Температура воздуха вновь превысит климатическую норму на 6-7 градусов. Температура воздуха днем составит от +30 до +32 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Синоптик также отметил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32,2° и установлен в 1941 году.

