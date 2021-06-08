Главные соглашения ПМЭФ-2021: расширение Пулково, новый корпус Боткинской и реконструкция Морского вокзала

«Севкабель Порт» и Azimut реконструируют здание Морского вокзала. Это часть проекта «Гавань 2.0» по реновации промышленных набережных В.О.

«Севкабель Порт» и сеть отелей Azimut реконструируют Морской вокзал. Начиная с 2022 года там будут создавать 4-звездочный отель — объем инвестиций составит не менее 3 миллиардов рублей. При этом портовую функцию здание сохранит. Планируется провести капитальный ремонт причалов и переоснастить современным оборудованием пункты пропуска через государственную границу, которые находятся рядом с вокзалом. Территорию площади Морской Славы вокруг отеля благоустроят, озеленят и устроят пешеходные зоны. Для этого будет проведен открытый архитектурный конкурс.

Этот проект входит в состав масштабной концепции развития промышленных набережных западной части Васильевского острова «Гавань 2.0», которая предусматривает устройство на территории 15 гектаров от площади Морской Славы до Балтийского завода единой пешеходной и рекреационной зоны протяженностью 1,25 километра вдоль линии воды. Инвестиции в благоустройство этих территорий — реконструкцию исторической застройки и возведение 10 тысяч квадратных метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, гостиничные и образовательные проекты — составят около 7 миллиардов рублей.

В «ИТМО Хайпарке» появится инновационный центр обработки данных. Строительство кампуса ускорят

Инновационный центр обработки данных, эффективность которого на 20% выше, чем у существующих дата-центров, построят в научно-образовательном и технологическом центре «ИТМО Хайпарк». С этим петербургскому вузу поможет АО «НПО Импульс» (входит в ГК Ростех). Подобных центров в России еще нет, создатели надеются, что он привлечет в качестве резидентов технологической долины передовые компании и стартапы. Вскоре после заключение этого соглашения стало известно, что строительство «Хайпарка» планируют ускорить — и открыть его к концу 2023 года.