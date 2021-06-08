Главные соглашения ПМЭФ-2021: расширение Пулково, новый корпус Боткинской и реконструкция Морского вокзала

На прошлой неделе в Петербурге прошел международный экономический форум. Сумма всех заключенных сделок составила более 3,8 трлн рублей, треть этих денег пришлась на Ленинградскую область, 600 млрд — на Петербург. «Собака.ru» рассказывает, какие важные для петербуржцев договоры были заключены.
Расширение Пулково
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» подписала с правительством Петербурга соглашение о расширении аэропорта. Возведение нового терминала или пристройка галерей, а также обеспечение подъездными путями обойдется в 40 млрд рублей. Рядом с аэропортом появится новый терминал и логистический комплекс «Почты России» — это должно ускорить доставку посылок.
Научно-технологический центр СПбГУ
Банк ВТБ подписал с Санкт-Петербургским государственным университетом соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта». Он будет построен в ближайшие пять лет рядом с новым учебным кампусом университета в Пушкинском районе. «Невская дельта» займет площадь 100 га, на территории центра разместят объекты цифрового моделирования сложных систем, новых технологий.
«Севкабель Порт» и Azimut реконструируют здание Морского вокзала. Это часть проекта «Гавань 2.0» по реновации промышленных набережных В.О.
«Севкабель Порт» и сеть отелей Azimut реконструируют Морской вокзал. Начиная с 2022 года там будут создавать 4-звездочный отель — объем инвестиций составит не менее 3 миллиардов рублей. При этом портовую функцию здание сохранит. Планируется провести капитальный ремонт причалов и переоснастить современным оборудованием пункты пропуска через государственную границу, которые находятся рядом с вокзалом. Территорию площади Морской Славы вокруг отеля благоустроят, озеленят и устроят пешеходные зоны. Для этого будет проведен открытый архитектурный конкурс.
Этот проект входит в состав масштабной концепции развития промышленных набережных западной части Васильевского острова «Гавань 2.0», которая предусматривает устройство на территории 15 гектаров от площади Морской Славы до Балтийского завода единой пешеходной и рекреационной зоны протяженностью 1,25 километра вдоль линии воды. Инвестиции в благоустройство этих территорий — реконструкцию исторической застройки и возведение 10 тысяч квадратных метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, гостиничные и образовательные проекты — составят около 7 миллиардов рублей.
В «ИТМО Хайпарке» появится инновационный центр обработки данных. Строительство кампуса ускорят
Инновационный центр обработки данных, эффективность которого на 20% выше, чем у существующих дата-центров, построят в научно-образовательном и технологическом центре «ИТМО Хайпарк». С этим петербургскому вузу поможет АО «НПО Импульс» (входит в ГК Ростех). Подобных центров в России еще нет, создатели надеются, что он привлечет в качестве резидентов технологической долины передовые компании и стартапы. Вскоре после заключение этого соглашения стало известно, что строительство «Хайпарка» планируют ускорить — и открыть его к концу 2023 года.
Общественное пространство на территории бывшего завода «Красный треугольник»
Частный собственник «Красного треугольника» ООО «Управляющая компания «Бюро имущественных операций» договорился со Смольным о развитии территории. На набережной Обводного канала появится общественное пространство с офисами, гостиницами, спортивными площадками, магазинами, ресторанами, детскими зонами, кинотеатром. Территорию между зданиями планируется озеленить и благоустроить, сохранив исторический архитектурный облик места.
В общественном транспорте Ленобласти начнут принимать московский проездной «Тройка»
Это обсудили губернатор региона Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин. Внедрение карт «Тройка» систему оплаты проезда в общественном транспорте Ленинградской области должно завершиться до 30 декабря 2021 года. В случае оплаты дороги по столичному проездному, водители получат оплату за качество работы и пройденные километры, а не за количество пассажиров.
Катарский инвестфонд купил 25% Западного скоростного диаметра
Суверенный фонд Катара и ВТБ договорились о продаже: теперь четверть внутригородской платной дороги — арабская. Qatar Investment Authority купил 24,99 % акций в ООО «Холдинг МСС» — компании, которая полностью контролирует оператора ЗСД «Магистраль Северной столицы». Сумма сделки не раскрывается.
Появится новый корпус Боткинской больницы — за 30 млрд
ВТБ и Смольный подписали соглашение о финансировании строительства нового корпуса инфекционной больницы имени Боткина на 770 коек. Она обойдется в 30 млрд рублей. Площадь многопрофильного комплекса в Колпине составит 240 тыс. м2.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.