«Севкабель Порт» и Azimut реконструируют здание Морского вокзала. Это часть проекта «Гавань 2.0» по реновации промышленных набережных В.О.

Этот проект входит в состав масштабной концепции развития промышленных набережных западной части Васильевского острова «Гавань 2.0», которая предусматривает устройство на территории 15 гектаров от площади Морской Славы до Балтийского завода единой пешеходной и рекреационной зоны протяженностью 1,25 километра вдоль линии воды. Инвестиции в благоустройство этих территорий — реконструкцию исторической застройки и возведение 10 тысяч квадратных метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, гостиничные и образовательные проекты — составят около 7 миллиардов рублей.

По замыслу авторов проекта, к 2025-2026 году «Гавань 2.0» станет новой визитной карточкой Петербурга и будет генерировать посетительский трафик более 7 миллионов человек в год, в том числе 2,5 миллиона туристов. Мультипликативный эффект для экономики Петербурга от реализации проекта оценивается примерно в 29 миллиардов рублей в год, что даст прирост налоговых поступлений в бюджет города на уровне 1,2 миллиарда.

«Эта концепция — снести все заборы вдоль линии воды в западной части Васильевского острова и объединить все участки набережной в единое креативное и рекреационное пространство — сложилась у нас в результате реализации проекта «Севкабель Порт». Людям нужен доступ к воде, и наш опыт это показал: нашу набережную каждый месяц посещают сотни тысяч человек. Мы рады, что Правительство Санкт-Петербурга разглядело перспективы, которые открывает проект «Гавань 2.0» для развития города, и стратегически поддержало наше начинание», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский.

Все изображения предоставлены пресс-службой «Севкабель Порта».