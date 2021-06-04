«Севкабель Порт» и Azimut реконструируют здание Морского вокзала. Это часть проекта «Гавань 2.0» по реновации промышленных набережных В.О.

«Севкабель Порт» и сеть отелей Azimut реконструируют здание Морского вокзала. Это часть масштабного проекта «Гавань 2.0» по реновации промышленных набережных западной части Васильевского острова общей стоимостью 10 миллиардов рублей. Об этом «Собака.ru» рассказали в пресс-службе «Севкабель Порта».
Соглашение о намерениях реализовать проект реконструкции здания Морского вокзала и развития прилегающей территории подписали сегодня, 4 июня, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, исполняющий обязанности генерального директора АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин, генеральный директор ООО «УК «Севкабель Порт» Сергей Панфиленко и генеральный директор ООО «Азимут Хотелс Компани» Максим Бродовский.
Реконструкция вокзала в отель с объемом инвестиций не менее 3 миллиардов рублей станет важной составной частью масштабного проекта реновации промышленных набережных западной части Васильевского острова «Гавань 2.0» общей стоимостью 10 миллиардов рублей, инициатором которого выступил «Севкабель Порт».
Согласно документу, работы по реконструкции здания Морского вокзала в отель Azimut планируется начать весной 2022 года. Непосредственно представлять интересы города в периметре проекта будет АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад"». Также в рамках проекта планируется произвести капитальный ремонт причалов и переоснастить современным оборудованием пункт пропуска через государственную границу, которые находятся рядом с вокзалом.
В самом здании Морского вокзала, которое сохранит и портовую функцию, разместится 4-звездочный отель Azimut на 339 номеров и медиа-центр. А территорию площади Морской Славы вокруг отеля планируется благоустроить, озеленить и устроить пешеходные пассажи. Для этого будет проведен открытый архитектурный конкурс.
«Современные функциональные общественные пространства — актуальный вектор развития мировой урбанистики. Подобные проекты преображают промышленные зоны Петербурга превращая их в новые точки притяжения креативного бизнеса, жителей и гостей Северной столицы. Уверен, современная концепция морской гавани будет по достоинству оценена представителями российской и зарубежной туриндустрии, что позитивно отразится на росте туристического потенциала Петербурга. Реализация проекта наполнит локацию новым смыслом, придаст импульс развитию прилегающих территорий и внесет свой вклад в экономическое благополучие Петербурга», — отметил вице-губернатор Максим Соколов.
Этот проект входит в состав масштабной концепции развития промышленных набережных западной части Васильевского острова «Гавань 2.0», которая предусматривает устройство на территории 15 гектаров от площади Морской Славы до Балтийского завода единой пешеходной и рекреационной зоны протяженностью 1,25 километра вдоль линии воды. Инвестиции в благоустройство этих территорий — реконструкцию исторической застройки и возведение 10 тысяч квадратных метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, гостиничные и образовательные проекты — составят около 7 миллиардов рублей.
По замыслу авторов проекта, к 2025-2026 году «Гавань 2.0» станет новой визитной карточкой Петербурга и будет генерировать посетительский трафик более 7 миллионов человек в год, в том числе 2,5 миллиона туристов. Мультипликативный эффект для экономики Петербурга от реализации проекта оценивается примерно в 29 миллиардов рублей в год, что даст прирост налоговых поступлений в бюджет города на уровне 1,2 миллиарда.
«Эта концепция — снести все заборы вдоль линии воды в западной части Васильевского острова и объединить все участки набережной в единое креативное и рекреационное пространство — сложилась у нас в результате реализации проекта «Севкабель Порт». Людям нужен доступ к воде, и наш опыт это показал: нашу набережную каждый месяц посещают сотни тысяч человек. Мы рады, что Правительство Санкт-Петербурга разглядело перспективы, которые открывает проект «Гавань 2.0» для развития города, и стратегически поддержало наше начинание», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский.
Все изображения предоставлены пресс-службой «Севкабель Порта».
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