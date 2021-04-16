«Севкабель Порт» разработал план развития Морского вокзала. Это «Гавань 2.0» — единое деловое, культурное и туристическое пространство

Реализация концепции «Гавань 2.0» позволит интегрировать все береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных территорий Василеостровского района в единое деловое, культурное и туристическое направление, «раскрывающее морскую сторону Санкт-Петербурга».

На территории в 15 гектаров планируется создать единую пешеходную и рекреационную зону вдоль линии воды протяженностью 1,25 километра. Также здесь планируется реконструировать около 125 тысяч квадратных метров исторической промышленной застройки и возвести не менее 10 тысяч квадратных метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, торговые, гостиничные и образовательные проекты.

В самом здании Морского вокзала планируют разместить 4-звездочный отель на 339 номеров и медиа-центр. На прилегающей территории, площади Морской славы также подразумевается благоустройство, озеленение и создание пассажей с торговыми и досуговыми зонами.

Новый кластер может привлечь более 7 миллионов человек в год, в том числе 2,5 миллиона туристов, уже к 2025-2026 годам. Как пишет «Фонтанка», мультипликативный эффект для экономики Петербурга составит до 29 миллиардов рублей ежегодной выручки, что даст прирост налоговых поступлений в бюджет города на уровне 1,2 миллиарда рублей в год.

Напомним, о планах на реконструкцию терминала Морского вокзала Смольный рассказал в 2019 году. Реализовать проект планировали с помощью привлечения государственно-частного инвестирования. Инвестор, поиском которого тогда занимались власти Петербурга, должен был обновить вокзальную часть — залы ожидания, зоны таможенного досмотра и трапы, а взамен ему предоставят коммерческие площади и позволят частично застроить прилегающую к порту территорию.

Здание Морского вокзала было построено в 1977-1982 годах по проекту архитекторов В. А. Сохина и Л. В. Калягина. Это представитель поздесоветской архитектуры с элементами брутализма. Семиэтажное здание имеет призматический объем. В четырех нижних этажах находятся пассажирские помещения. Три верхних этажа занимает межрейсовая база моряков. Зимой помещения использовались как гостиница. Фасады облицованы объемными алюминиевыми панелями, напоминающими надутые ветром паруса. Здание увенчано башней со шпилем высотой 78 метров. К причалу пассажирского порта летом подходили океанские лайнеры с туристами.