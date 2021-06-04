В общественном транспорте Ленобласти начнут принимать московский проездной «Тройка»

Правительство Москвы будет взаимодействовать с Ленинградской областью в части внедрения единой транспортной карты «Тройка». Как отмечают в пресс-службе правительства региона, это «удобный способ оплаты проезда для жителей, снижение времени обработки платежей перевозчиками, а также прозрачность совершаемых оплат».

Интеграция билетных систем Москвы и Ленинградской области позволит второй не только обеспечить прозрачность платежей за пассажирские перевозки, но и улучшить их качество. В случае оплаты дороги по столичному проездному, водители получают оплату за качество работы и пройденные километры, а не за количество пассажиров.

Внедрение карт «Тройка» систему оплаты проезда в общественном транспорте Ленинградской области должно завершиться до 30 декабря 2021 года. «Это первый шаг к запуску современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте 47 региона», — отмечают в правительство Ленобласти.

Напомним, в 2020 году мэрия Москвы предложила Смольному разработать проект интеграции платформ для оплаты транспортных услуг и парковок. Таким образом у двух столиц может появиться универсальная система оплаты — транспортная карта или мобильный сервис.