«Газпром» построит в Петербурге 703-метровый небоскреб «Лахта Центр 2» — на 241 метр выше первого. Соглашение о реализации проекта в районе уже существующего Лахта Центра подписали сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Александр Беглов.
Возвести новый небоскреб «Лахта Центр 2» предложено в целях дальнейшего развития общественно-делового района, который создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива. Его высота составит 703 метра. Как считают в «Газпроме», здание станет «органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства». Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа.
«Благодаря появлению такого объекта район получит дополнительный импульс к развитию и закрепит за собой статус современного центра города с концептуальными пространствами для образования и отдыха», — отмечают в пресс-службе компании.
Проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома», компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО «Газпром». Уже разработана дорожная карта по реализации проекта. Архитектором башни выступит Тони Кеттл, ранее возглавлявший авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию Лахта Центра.
Тони Кеттл
Архитектор небоскреба «Лахта Центр 2»:
Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города.
Символически эта башня дополнит башню Лахта Центра как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры с лучшими в своем классе энергосберегающими решениями и разнообразным функциональным назначением.
Новое высотное здание воплощает великую идею, вдохновленную энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде. Облик здания находится в гармонии с элегантными плавными формами башни Лахта Центра.
Алексей Миллер
Председатель правления ПАО «Газпром»:
Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером.
«Лахта Центр 2» — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире.
Создание в районе Лахта Центра ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим.
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