Возвести новый небоскреб «Лахта Центр 2» предложено в целях дальнейшего развития общественно-делового района, который создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива. Его высота составит 703 метра. Как считают в «Газпроме», здание станет «органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства». Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа.

«Благодаря появлению такого объекта район получит дополнительный импульс к развитию и закрепит за собой статус современного центра города с концептуальными пространствами для образования и отдыха», — отмечают в пресс-службе компании.

Проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома», компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО «Газпром». Уже разработана дорожная карта по реализации проекта. Архитектором башни выступит Тони Кеттл, ранее возглавлявший авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию Лахта Центра.