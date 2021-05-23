Покрас Лампас поучаствует в оформлении Евро-2020 в Петербурге

Художник Покрас Лампас примет участие в оформлении Евро-2020 в Петербурге. Об этом рассказал глава оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, передает «Коммерсант».
Как сообщил Сорокин, организаторы с самого начала планировали сосредоточиться не только на спорте, но и «придать культурное измерение» своей работе. Они привлекли «ярких деятелей искусств», чтобы разнообразить программу подготовки и программу самого турнира.
«Мы организуем сотрудничество с Покрасом Лампасом — его руками будет делаться оформление. Кроме того, создали интерактивные экскурсии по Петербургу, которые ведут яркие деятели искусств, в том числе и Валерий Гергиев», — отметил он.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания.
Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO.
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