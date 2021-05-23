Покрас Лампас поучаствует в оформлении Евро-2020 в Петербурге

Как сообщил Сорокин, организаторы с самого начала планировали сосредоточиться не только на спорте, но и «придать культурное измерение» своей работе. Они привлекли «ярких деятелей искусств», чтобы разнообразить программу подготовки и программу самого турнира.

«Мы организуем сотрудничество с Покрасом Лампасом — его руками будет делаться оформление. Кроме того, создали интерактивные экскурсии по Петербургу, которые ведут яркие деятели искусств, в том числе и Валерий Гергиев», — отметил он.