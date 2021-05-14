Беглов: более полумиллиона петербуржцев полностью привились от коронавируса

«Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах», — заявил Беглов.

На постоянную работу переведено два прививочных пункта — на стадионе «Газпром Арена» и в Ледовом дворце. Они открыты не только во время матчей, но и все рабочие дни. Всего в городе действует 134 пункта вакцинации, в том числе 107 в городских поликлиниках, 21 в частных и 6 в федеральных. Продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки в социальных учреждениях, в том числе в психоневрологических интернатах.

«С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области», — добавил Беглов.

Сегодня, 14 мая, в Петербург поступила очередная партия вакцины «Спутник V» — 15 тысяч доз. Запас вакцины в городе составляет почти 200 тысяч комплектов. Всего город получил свыше 800 тысяч комплектов вакцины «Спутник V» и более 21 тысячи доз «ЭпиВакКорона».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 922 тысячи, в Москве — 1 миллион 131 тысяча, в Петербурге — 425 тысяч, в мире — 161 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.