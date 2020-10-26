У Лахта Центра построят пассажирскую железнодорожную платформу

Как сообщили «Собака.ru» в петербургском филиале Главгосэкспертизы, проектируемая высокая пассажирская платформа будет построена на перегоне Новая Деревня—Лахта Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги, с правой стороны от действующего главного пути. Длина платформы составит 264 метра, переменная ширина — от 7,15 до 8,08 метров. Автотранспорт сможет подъезжать к новой станции по Шуваловскому проспекту и Южной улице.

С территорией Лахта Центра новую железнодорожную платформу соединит подземный пешеходный тоннель, в него будет вести лестничный сход. Также в тоннеле для беспрепятственного доступа, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями, установят лифты металлические направляющие для подъема и спуска колясок и тележек на лестничном сходе.

Для защиты от ветра и осадков на платформе установят крытый, но при этом светлый навес. Конструкция позволит создать игру света и тени внутри за счет светового фонаря, выполненного почти по всей длине навеса. Проектную документацию для строительства новой железнодорожной платформы «Новая Лахта» подготовили в Санкт-Петербургском институте по проектированию инженерных сооружений и промышленных предприятий путевого хозяйства. Застройщиком выступит РЖД.

Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра в следующем году, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.