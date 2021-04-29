Подземный переход возле Лахта Центра построят к концу 2023 года. За 1,41 млрд рублей

Заказчиком работ выступает учреждение «Дирекция транспортного строительства», подведомственное Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,41 млрд рублей. Заявки на аукцион принимаются до 12 мая 2021 года, работы должны провести в срок не позднее 15 ноября 2023-го.

Будущий подземный пешеходный переход обеспечит возможность безопасного движения пешеходов между зданием Лахта Центра, железнодорожной станцией «Новая Лахта», проектируемыми объектами транспортной инфраструктуры, остановками общественного транспорта, а также перспективной станцией метрополитена «Лахта».

Проект планируется реализовать в два этапа. Первый включает в себя строительство перехода с блоком встроенных служебных помещений и устройством лестничных сходов на территорию Лахта Центра, на платформу железнодорожной станции «Новая Лахта», к остановкам общественного транспорта на возводимой улице Южной и к перспективной станции метрополитена «Лахта» — всего 5 лестничных сходов. Помимо этого, переход будет полностью доступен для маломобильных групп населения — проектной документацией предусмотрено устройство лифтового оборудования.

Напомним, в октябре 2020 года петербургский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение по проекту строительства пассажирской железнодорожной платформы у Лахта Центра. Остановочный пункт «Новая Лахта» будет соединен с самым высоким зданием Европы подземным пешеходным тоннелем. А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.