Станция метро «Зенит» открылась в тестовом режиме в воскресенье

По данным издания, первый поезд уже остановился под новой вывеской днем. Однако станцию снова закроют, поскольку нужно доделать остальную работу — наладить освещение, противопожарную сигнализацию, вентиляцию и дымоудаление, увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, а также подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию.

Станция полноценно заработает только в начале июня, ближе к чемпионату Европы по футболу. Она примет на себя основную нагрузку во время Евро-2020.