Станция метро «Зенит» открылась в тестовом режиме в воскресенье

В это воскресенье, 2 мая, переименованная станция метро «Зенит» заработала в тестовом режиме. Об этом сообщает издание 78.ru.
По данным издания, первый поезд уже остановился под новой вывеской днем. Однако станцию снова закроют, поскольку нужно доделать остальную работу — наладить освещение, противопожарную сигнализацию, вентиляцию и дымоудаление, увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, а также подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию.
Станция полноценно заработает только в начале июня, ближе к чемпионату Европы по футболу. Она примет на себя основную нагрузку во время Евро-2020.
Напомним, станцию петербургского метрополитена «Зенит» закрыли на ремонт в апреле 2020 года. Начать принимать пассажиров отремонтированная станция должна была еще в августе, к первому матчу футбольного клуба «Зенит» на домашнем стадионе, однако «Метрострой» не смог завершить работы в срок из-за «сложной финансовой ситуации». В октябре открытие вновь перенесли, на этот раз на декабрь, однако этого так и не произошло.
Станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге в том году. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка.
За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом. Предельным сроком сдачи объектов станций «Беговая» и «Новокрестовская» назывался декабрь 2019 года.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%
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