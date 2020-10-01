Открытие отремонтированной и переименованной в «Зенит» станции метро «Новокрестовская» перенесли на декабрь

Открытие станции «Зенит» Комитет по развитию транспортной инфраструктуры запланировал на декабрь 2020 года. «Сложная финансовая ситуация в ОАО «Метрострой» не позволила компании завершить все работы по устранению замечаний по станции «Зенит» в срок, поэтому он перенесен на декабрь. Окончательное решение именно по открытию станции принимается ГУП «Петербургский метрополитен»», — заявили в пресс-службе комитета.

Станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге в том году. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка.

За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом. Предельным сроком сдачи объектов станций «Беговая» и «Новокрестовская» назывался декабрь 2019 года.

1 ноября 2019 года на сайте Смольного был запущен онлайн-опрос, в котором петербуржцы могли выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Переименовать станцию предложили еще в начале этого года, чтобы «увеличить коммерческую отдачу от стадиона». В декабре Топонимическая комиссия Петербурга не стала рекомендовать переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит». В июле 2020 года Смольный посчитал переименование целесообразным. Однако ее все-таки переименовали — официально в августе.