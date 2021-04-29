«Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия. Мы видим, что происходит в других странах, видим риски, оцениваем их. Главное сегодня — не почувствовать ветер свободы, его нет», — заявила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому Роспотребнадзор предполагает осложнение ситуации осенью. «Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», — добавила она.

В 2021 году майские праздники в России, а значит и выходные дни, должны были пройти с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Президент Владимир Путин сделал их непрерывными. В соответствии с указом, школы и колледжи Петербурга в период длинных выходных работать не будут, а детские сады будут функционировать в режиме дежурных групп. Студенты российски вузов также смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. А вот порядок работы своих сотрудников организации будут определять самостоятельно — и решение должно быть закреплено документом.