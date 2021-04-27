Студентов российских вузов отпустят на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — приводит ТАСС слова замглавы министерства Дмитрия Афанасьева.

В период нерабочих дней каждый вуз будет «в пределах своей автономии выстраивать деятельность организации».

В 2021 году майские праздники в России, а значит и выходные дни, должны были пройти с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Президент Владимир Путин согласился сделать их непрерывными. Несмотря на это, порядок работы своих сотрудников организации будут определять самостоятельно — и решение должно быть закреплено документом.