Путин объявил все дни с 1 по 11 мая в России нерабочими

Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими. «Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих — нужно вернуться (с дачи) также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации — мы видим определенные риски», — отмечала она.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — заявил он в пятницу, 23 апреля.

Таким образом, выходные дни в России пройдут с 1 по 10 мая включительно.