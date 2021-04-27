Школы и колледжи Петербурга не будут работать в период длинных майских праздников. В детских садах оставят дежурных

Последний день занятий перед майскими праздниками в школах и колледжах — 30 апреля. Учеба возобновится 11 мая. В детских садах на период с 4 по 7 мая будут организованы группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек. Посещать дежурные группы смогут дети граждан, которые по долгу службы обеспечивают функционирование учреждений и организаций в нерабочие дни.

«В настоящий момент администрации районов анализируют потребность для определения необходимого количества дежурных групп. По итогам мониторинга будет составлен перечень детских садов, в которых откроются группы, и определен порядок их посещения», — сообщает пресс-служба Комитета по образованию Петербурга. Соответствующие документы в настоящий момент готовятся Смольным, их опубликуют в ближайшее время.

Напомним, студенты российски вузов также смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. А вот порядок работы своих сотрудников организации будут определять самостоятельно — и решение должно быть закреплено документом.